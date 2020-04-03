Facebook запустила новое приложение для видеоконференций

Компания Facebook объявила о запуске нового специального приложения для групповых видеозвонков и чатов.

Как говорится в сообщении на сайте компании, приложение адаптировано к операционным системам Windows и MacOS. Его основными достоинствами, по мнению разработчиков, является многозадачность и простота использования. Кроме того, настольная версия мессенджера автоматически синхронизируется с мобильной, отмечается в пресс-релизе.

Также в качестве преимуществ указывается большой экран и возможность включения «темного режима». Подчеркивается, что пользователи смогут использовать во время работы приложения и другие сервисы.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что компания SpaceX и NASA отказались от приложения для видеоконференций Zoom, ставшего популярным в связи с пандемией коронавируса, из-за его ненадежности с точки зрения защиты персональных данных.