Слежка за пациентами с COVID-19 может повлиять на рост числа киберпреступлений

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов Росиии Александр Журавлев указал на опасности, которые могут быть связаны с разработанной в столице системой слежки за пациентами, являющимися носителями коронавируса.

Напомним, ранее московские власти рассказали о программе, с помощью которой МВД смогут отслеживать пациентов с COVID-19, находящимися на строгой самоизоляции дома. Слежка за карантинными мерами ведется с помощью операторов.

Журавлев отмечает, что использование персональных данных граждан может сказаться на росте числа киберпреступлений. Поэтому предложенные формы надзора должны быть обеспечены должной защитой, а после улучшения эпидемиологической ситуации разработки должны быть отключены. Нормативные акты, по которым они действовали, должны быть отменены.

«В противном случае мы получим инструмент тотального контроля за гражданами, фактически китайскую систему управления обществом», — констатировал юрист в комментарии «Известиям».