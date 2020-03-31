Обязательную предустановку отечественного ПО на гаджеты перенесли на 2021 год

Госдума перенесла сроки вступления в силу закона о предустановке российского ПО на устройства с функцией Smart TV.

Как пишет ТАСС, требование об установке на смартфоны, компьютеры и телевизоры приложений, ориентированных на российского потребителя, сдвигается на 1 января 2021-го.

Закон должен был вступить в силу 1 июля текущего года. Согласно нововведению, список устройств, а также порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть на них установлены, как и порядок предварительной установки ПО, должно определять правительство.

В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления кабмина, в котором описала процесс реализации закона. Предполагалось, что в этом году будут предустанавливаться браузеры, а также картографические и навигационные сервисы, а с 1 июля 2021-го – приложения для оплаты товаров и услуг, мессенджеры и соцсети. В 2022-м обязательной планировалось сделать установку программ по обеспечению аудиовизуального сервиса и приложения для бесплатного доступа к общероссийским теле- и радиоканалам.

Госдума приняла документ в третьем чтении в ноябре. Ассоциация продавцов и производителей бытовой техники и компьютеров (РАТЭК) попросила президента не подписывать закон из-за риска монополизации и возможного ущерба отрасли.