Главный российский ж/д оператор выделит 4 млрд на модернизацию грузовых вагонов

Федеральная грузовая компания (ФГК) будет первым оператором, который массово переведет вагоны на кассетные подшипники.

Как пишет РБК, в следующем году «дочка» РЖД выделит на эти цели 3,35 млрд, в 2022-м – 974 млн. Таким образом ФГК планирует модернизировать типовые полувагоны, увеличив их грузоподъемностость. Всего речь идет о примерно половине парка компании, то есть 70 тысячах вагонов.

В РЖД считают, что перевод на более надежные кассетные подшипники позволит реже проводить внеплановый ремонт вагонов и сократить затраты на их содержание. Тем не менее, в настоящий момент свыше 90% грузовых вагонов в России используют роликовые.

В октябре прошлого года операторы и грузовладельцы, управляющие половиной подвижного состава в РФ, пригрозили уйти из страны в случае, если власти будут настаивать на обязательном переводе вагонов на кассетные подшипники, за который выступали Минтранс и РЖД. По рассчетам операторов, смена роликовых подшипников на кассетные обойдется им в 200–300 млрд рублей. В итоге приказ об обязательном переходе на кассетные подшипники отменили, однако в январе 2020 года, после смены правительства, вопрос был поднят вновь.

Против нововведения выступили в Федеральной антимонопольной службе и в Минэкономики. По мнению руководителя ФАС Игоря Артемьева, такая мера стала бы дискриминационной.

ФГК – крупнейший железнодорожный оператор в России, ему принадлежит 137,3 тысячи вагонов. За ним следует Первая грузовая компания (ПГК), у которой 113 тысяч вагонов.