Школьников из малоимущих семей хотят обеспечить интернетом на период карантина

Нуждающимся российским школьникам предложили выдать необходимую технику для обеспечения возможности обучения онлайн.

Письмо с соответствующим предложением направили в Минпросвещения представители Общественной палаты и Института прогрессивного образования, передает RT.

Авторы инициативы указали на то, что не у всех детей есть возможность идти по школьной программе и готовиться к ЕГЭ в удаленном режиме, поскольку в некоторых семьях нет компьютеров, а в отдаленных регионах и маленьких городах имеются проблемы с интернетом. В связи с этим общественники считают необходимым обеспечить таких учеников нужным оборудованием.

Выдавать компьютеры и роутеры предлагается по заявкам родителей или законных представителей детей. «Техника должна предоставляться в аренду – в первую очередь льготникам. Это многодетные семьи, где, как правило, один компьютер на всех, и малоимущие семьи, где может и вовсе не быть нужного оборудования и интернета», – сказала директор Института прогрессивного образования Анна Маркс. Она указала на то, в среднем на 100 российских школьников приходится около 15 компьютеров, которые находятся в учебных заведениях. По мнению Маркс, часть из них школы могли бы на время отдать нуждающимся.

Подчеркивается, что компьютеры должны выдаваться на безвозмездной основе в течение всего периода карантина. «Министерство просвещения уже объявило, что российские операторы связи сделают доступ к образовательным ресурсам бесплатным. Соответственно, для отдельных семей можно также договориться о предоставлении роутеров или модемов на безвозмездной основе», – отметила Маркс.

Напомним, что в связи с распространением коронавируса COVID-19 с 23 марта занятия в российских учебных заведениях не проводятся. Многие школы перешли на дистанционные формы обучения.