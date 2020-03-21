WhatsApp запустил канал с актуальной статистикой по COVID-19

В приложении WhatsApp появился чат-бот, предоставляющий данные ВОЗ по ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщается на сайте компании Facebook, которой принадлежит мессенджер. Канал называется WHO Health Alert и приводит «актуальную и достоверную информацию о том, как остановить распространение коронавируса, а также предоставляет рекомендации относительно путешествий». Помимо этого, ресурс «развенчивает слухи об инфекции».

Отмечается, что сервис работает на бесплатной основе. Для того, чтобы к нему подключиться, нужно отправить Hi на принадлежащий ВОЗ номер +41-79-893-1892. Пока что данные предоставляется на английском, но в скором времени канал начнет работать на других языках, в том числе и на русском.

Ранее социальные сети «ВКонтакте», Facebook и Twitter сообщали об удалении несоответствующего действительности контента о коронавирусе. В четверг, 19 марта, стало известно о том, что жительница Амурской области предстанет перед судом за распространение ложной информации о COVID-19 в соцсетях. Ей грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.