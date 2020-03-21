Робота "Федора" предлагают отправить на окололунную базу

Разработчик «Федора» считает, что робота более целесообразно использовать на окололунной станции, чем на МКС.

«В результате анализа и общения с космонавтами видим, что робот внутрикорабельной деятельности не так востребован для МКС ввиду того, что на станции постоянно присутствуют космонавты», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы НПО «Андроидная техника». Поясняется, что роботу можно найти более удачное применение в условиях редко посещаемой окололунной базы, на МКС же его имеет смысл использовать исключительно в рамках испытаний.

Напомним, в августе 2019-го андроид был запущен на МКС, где выполнил ряд задач под управлением космонавта Александра Скворцова и его коллеги Алексея Овчинина. Робот вернулся на Землю 7 сентября. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что в будущем «Федора» планируется задействовать при освоении Луны.