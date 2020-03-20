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20 марта, пятница

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18 марта, среда

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Учения по обеспечению устойчивости "суверенного рунета" отложены из-за COVID-19

Технологии
11:01, 20 марта 2020

Минкомсвязи отменило намеченные на 20 марта учения по обеспечению безопасности работы российского сегмента интернета.

Об этом сообщает «РИА Новости»

«Плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в РФ отложены в связи с усилением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19», – рассказали в пресс-службе ведомства. Там добавили, что уточненный график будет утвержден в скором времени.

В октябре 2019 года правительство утвердило положение о проведении учений. В них должны участвовать операторы связи, владельцы точек обмена трафиком и линий связи, пересекающих границу РФ, организаторы распространения информации в Сети, а также Минкомсвязь, Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, ФСТЭК, Роскомнадзор и Россвязь. На этот год были запланированы четыре учения на отработку разных видов угроз – 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря.  

Закон о «суверенном интернете» вступил в силу в ноябре прошлого года, в декабре прошли первые учения. В феврале 2020-го операторы связи сообщали о технических неполадках при тестировании оборудования в рамках «суверенного рунета».

Рубрика: Технологии

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