Продавцы Apple до 27 марта уйдут на "карантин"

Глава компании Apple Тим Кук объявил, что на две недели с 27 марта будут закрыты все розничные магазины корпорации, кроме китайских. Это будет сделано для борьбы с распространением вируса COVID-2019, пишет «Медуза».

Ранее «на карантин» ушли все торговые точки Apple в КНР. Теперь эти магазины продолжают работу. Остальные же сотрудники Apple в связи с пандемией коронавируса в мире стараются по возможности работать из дома.

Ранее сообщалось, что ежегодная калифорнийская конференция WWDC, которую организует Apple, в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией пройдет в онлайн-формате.