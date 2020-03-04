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04 марта, среда

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[16:59]Проводится проверка в отношении предполагаемых авторов фейка о коронавирусе
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[16:22]Аудиосообщения в соцсети ВКонтакте можно будет читать с помощью расшифровки
[16:10]СМИ: депутатов ЕР с помощниками призывают выйти на митинг за поправки Путина
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03 марта, вторник

[19:21]Из-за коронавируса россиянам безвозмездно продлят итальянские визы
[19:01]Врачи не выявили COVID-19 у контактировавших с заразившимся в Италии россиянином
[18:39]Доступ к "Одноклассникам" можно восстановить с помощью системы распознавания лиц
[18:28]29% москвичей недовольны отсутствием спортивной инфраструктуры в своем районе
[18:02]Дерипаска требует с Навального рубль компенсации из-за роликов на Youtube-канале
[17:45]Яндекс: коронавирус обогнал по популярности Владимира Путина
[17:34]Специальная авиаслужба займется спасением тюленей в Финском заливе
[17:10]В Чувашии идет проверка из-за смерти 13-летней девочки в школьном бассейне
[16:47]Памятную доску Юрию Лужкову разместят на стене дома на 3-й Тверской-Ямской улице
[15:48]Рязанский депутат опубликовал для Греты Тунберг свалку на реке Трубеж
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[14:54]Все дети из России смогут посещать школы при загранучреждениях МИД РФ бесплатно
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Аудиосообщения в соцсети ВКонтакте можно будет читать с помощью расшифровки

Технологии
16:22, 04 марта 2020

Участники программы тестирования социальной сети «ВКонтакте» приступили к использованию функции расшифровки голосовых сообщений, пишет АГН «Москва».

Благодаря нововведению, пользователи смогут узнать о содержании записи, нажав кнопку расшифровки. Пока это касается только записей на русском языке, на втором этапе будет внедрено нейросетевое решение, изучающее русскоязычный сленг.

Расшифровка доступна только устройствам, работающим на базе iOS. Пока разработчики собирают обратную связь по новой системе. В перспективе новые возможности позволят осуществлять поиск по истории сообщений с учетом голосовых записей.

Рубрика: Технологии

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