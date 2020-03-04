Аудиосообщения в соцсети ВКонтакте можно будет читать с помощью расшифровки

Участники программы тестирования социальной сети «ВКонтакте» приступили к использованию функции расшифровки голосовых сообщений, пишет АГН «Москва».

Благодаря нововведению, пользователи смогут узнать о содержании записи, нажав кнопку расшифровки. Пока это касается только записей на русском языке, на втором этапе будет внедрено нейросетевое решение, изучающее русскоязычный сленг.

Расшифровка доступна только устройствам, работающим на базе iOS. Пока разработчики собирают обратную связь по новой системе. В перспективе новые возможности позволят осуществлять поиск по истории сообщений с учетом голосовых записей.