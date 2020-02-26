МВД ведет переговоры о возможных поставках роботов с системой распознавания лиц

В Москве представили роботов-полицейских, способных идентифицировать людей и задерживать их по команде оператора.

Технику продемонстрировали на расширенном заседании коллегии МВД России, пишет ТАСС.

Как рассказал представитель компании-разработчика Константин Покладок, одна из машин предназначена для работы в помещениях с большим скоплением людей, таких как вокзалы, аэропорты и банки. По его словам, робот может использовать систему распознавания лиц, отпечатков пальцев, а также сканировать документы. «Все это позволяет передавать данные в режиме онлайн на оперативный пульт, тем самым помогая сотрудникам полиции отслеживать преступников», – подчеркнул Покладок.

Второй робот, который может использоваться для патрулирования на улице, обладает системой распознавания лиц и речи. «Если оператор даст команду, то эта машина стреляет сеткой и захватывает преступника», – рассказал представитель компании. Он добавил, что в распоряжении робота имеется дрон. «У него есть площадка, на которую приземляется квадрокоптер, и оператор может продолжать преследование преступника с воздуха», – отметил Покладок. Он сообщил, что в данный момент ведутся переговоры о возможных поставках роботов-полицейских в силовые органы.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Москве могут внедрить систему видеораспознавания лиц по татуировкам.