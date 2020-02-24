С 1 марта "Мосгортранс" отключит Wi-Fi в автобусах из-за плохого качества услуги

В столичных автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях на несколько месяцев отключат беспроводной интернет.

Об этом сообщается на сайте ГУП «Мосгортранс». «Сегодня услуга не удовлетворяет требованиям пользователей, ее действие будет приостановлено», – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди москвичей проведут опрос, после чего будут подготовлены новые требования к сервису. Затем планируется сформировать техническое задание для нового конкурса.

Предположительно, Wi-Fi вернется в наземный транспорт Москвы во втором полугодии 2020-го. Обновленный сервис планируется запустить на магистральных маршрутах, которые связывают центр города с его отдаленными районами.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в России могут разрешить Wi-Fi 6, который уже есть в новых моделях смартфонов и ноутбуков.