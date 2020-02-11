В России создали установку для скрытого сканирования людей в аэропортах

В Москве представят образец досмотрового комплекса, который может скрытно выявлять взрывчатку и наркотические вещества.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы концерна «Радиотехнические и Информационные Системы» («РТИ»).

Сообщается, что образец создавался в НИИ дальней радиосвязи, входящем в «РТИ». В ближайшее время комплекс продемонстрируют на международном форуме «Технологии безопасности», который пройдет в Москве с 11 по 13 февраля.

По словам директора по разведывательно-информационным системам концерна Кирилла Макарова, комплекс позволит максимально снизить риски совершения терактов и повысить возможности таможенных, пограничных и силовых служб к пресечению контрабандной деятельности.

Установка способна обнаружить оружие, наркотические и взрывчатые вещества с помощью искусственного интеллекта. В «РТИ» пояснили, что проникающая способность излучения и конструкционные особенности комплекса позволяют «размещать все элементы за стенами коридоров».

Сообщается, что технологии, которые использовались при создании комплекса, позволят определять координаты потенциально опасных объектов, различать их под одеждой, а также идентифицировать запрещенные вещества.

Сканер работает в двухчастотном режиме – миллиметровом и терагерцовом. В компании отмечают, что у новой разработки намного больше дальность действия, чем у рентгеновских систем, которые применяются сегодня. Кроме того, она «практически не влияет на человека».