Пользователей сервисов знакомств в РФ хотят защитить с помощью тревожной кнопки

В Госдуме поддержали идею добавить в приложения для знакомств специальную функцию для оповещения об экстренных ситуациях.

Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов из ЛДПР. Таким образом он прокомментировал идею о внедрении тревожной кнопки в приложениях для знакомств аналагично американской версии сервиса Tinder, пишет агентство «Москва».

По словам Свинцова, опция даст возможность попавшим в сложную ситуацию на свиданиях людям быстро обратиться за помощью в правоохранительные органы. При этом он подчеркнул, что функция должна быть эффективной именно на территории РФ. «Если эта кнопка будет вызывать службу безопасности Соединенных Штатов, а человек находится в России или в Египте, то от этого будет мало толку. А если это будет все-таки иметь реальную систему, которая позволяет обеспечить безопасность в нашей стране, то в этом уже есть смысл», – пояснил парламентарий.

Он отметил, что услуга дала бы возможность сервисам знакомств «делать определенные выводы, блокировать аккаунты, передавать данные в полицию». По мнению Свинцова, таким образом разработчики приложений могли бы поднять «уровень качества самих абонентов или пользователей, находящихся внутри этой экосистемы».

Компания Match Group, которой принадлежит приложение для знакомств Tinder, 23 января заявила о внедрении бесплатной функциии, которая позволит оповещать полицию об экстренных ситуациях на свиданиях. Отмечается, что в первую очередь опция станет доступна в США.

По последним данным, приложением Tinder пользуются около 5,7 миллиона человек в 190 странах, в том числе России.