В ФАС намерены обязать разработчиков ОС предустанавливать российский софт

Федеральная антимонопольная служба намерена распространить требования по предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV на разработчиков операционных систем (ОС), а также обязать их обеспечивать возможность удаления всех приложений, если это не мешает работе устройства, передает «КоммерсантЪ».

Среди основных компаний, которые попадут под действие нормы Apple, Google и Microsoft. Все они не работают в Россию напрямую, а действуют через дистрибьюторов и посредников.

«Вендоры устройств и владельцы ОС зарабатывают на предустановке, поэтому обеспечивать полную удаляемость приложений им невыгодно», — поясняет главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По его мнению, из-за отсутствия значимых рисков разработчики едва ли станут исполнять эти требования. При этом он отмечает, что инициатива может обеспечить большую конкурентность рынка, однако представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов считает, что удаление предустановленных приложений может нарушить права пользователей: «Это сделано, чтобы при сбросе устройства до заводских настроек, например при возврате в магазин или передаче другому пользователю, была возможность начать работу только с базовыми приложениями».

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, обязующий осуществлять предустановку российского ПО на все устройства, продающиеся в РФ. Ассоциация продавцов и производителей бытовой техники и компьютеров РАТЭК просила президента не подписывать его из-за риска монополизации и ожидаемого ими ущерба отрасли.

Компания Apple ранее предупреждала, что может вовсе уйти с российского рынка в случае принятия документа, однако Владимир Путин тем не менее подписал его, и уже с 1 июля 2020 года, как ранее сообщала газета, под его действие уже попадут смартфоны, с 1 июля 2021 года — планшеты, а с 1 июля 2022 года — компьютеры и Smart TV. На устройства, произведенные до 1 июля, требования ФАС распространяться не будут.

При этом, как отмечал Daily Storm, компании Samsung, Lenovo и Motorola уже дали свое согласие на исполнение принятого закона.