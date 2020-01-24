МВД закупило оборудование и лицензии российского ОС Astra Linux на 1,4 млрд

МВД России приобрело системные блоки, мониторы HP и 31 тысячу лицензий операционной системы Astra Linux на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. Причем каждая лицензия обошлась министерству в сумму около 5,9 тысяч рублей, передает «КоммерсантЪ».

Astra Linux позиционируется как российская ОС, однако создана она на базе операционной системы Linux с открытым программным кодом. Ранее около 100 тысяч лицензий продукта уже закупило Министерство обороны и 50 тысяч — Росгвардия.

Несмотря на то, что стоимость российского аналога меньше, чем Windows, президент АНО «Умные города» Артем Ермолаев отмечает, что у последнего в стоимость автоматически входит годовая техподдержка.

Ермолаев отмечает, что подобный выбор ОС разумен, если министерство хочет большей безопасности при меньших затратах, но он говорит это с допущением, что сотрудникам МВД не понадобится использовать компьютер для решения технически сложных задач.

Сообщается, что за функционирование Astra Linux будет отвечать AT Consulting, основатель которой Сергей Шилов был фигурантом дела о коррупции и должностных превышениях в процессе реализации Единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности МВД.

За техподдержку и обновление ОС ведомство за год может заплатить от 35% до 50% стоимости лицензии.

«У нас появится своя ОС, если "Лаборатория Касперского" или кто-то еще выведет на рынок свой продукт, а пока используем софт с открытым кодом», — знает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Он уточняет, что сейчас полностью российской универсальной операционной системы не существует.