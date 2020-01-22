Новый бюджетный iPhone представят в США в марте этого года

В ближайший месяц поставщики американской корпорации Apple Inc. приступят к сборке новой модели бюджетного iPhone.

По данным Bloomberg, телефон, который по дизайну будет похож на выпущенный в 2017 году iPhone 8, официально представят в марте в штаб-квартире Apple в городе Купертино, штат Калифорния.

Сообщается, что компания намарена таким образом расширить свое присутствие на рынке мобильных устройств.

Диагональ экрана телефона составит 4,7 дюйма, его вес – 148 граммов. В России цена устройства с памятью объемом 64 ГБ будет составлять в России от 40 тысяч рублей.

Отмечается, что у телефона будет отсутствовать биометрическая аутентификация Apple Face ID, однако процессор будет таким же, как у iPhone 11.