В Минкомсвязи обсуждают возможность доступа к соцсетям при нулевом балансе

Минкомсвязи приняло решение, согласно которому с 1 марта в рунете станет бесплатным доступ к порталу госуслуг, а также к ресурсам федеральных и региональных органов власти, пишет РБК. Уточняется, что в случае небезлимитного тарифа трафик не будет расходоваться.

Инициатива будет реализована в рамках проекта «Доступный интернет», поддержанного президентом Владимиром Путиным во время послания Федеральному Собранию. 15 января он предложил сделать бесплатным доступ к социально значимым сервисам.

Также в Минкомсвязи заявили об обсуждении возможности сделать для россиян бесплатным доступ к поисковым системам, мессенджерам и социальным сетям, передает АГН «Москва». В пресс-службе ведомства отметили, что для решения этого вопроса необходимо выработать механизм компенсаций.