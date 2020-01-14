Обновление нарушило шумоподавление в наушниках AirPods Pro

Пользователи наушников AirPods Pro стали жаловаться на работу устройства после обновления программного обеспечения, сообщает iXBT. Из-за новой версии прошивки намного хуже стала работать система шумоподавления.

Ресурс RTINGS провел независимое тестирование и подтвердил, что обновленное устройство объективно ухудшает активное шумоподавление. Теперь наушники не могут подавлять басовые частоты вроде гула самолета или автобуса, с чем активно справлялись раньше. При этом звучание басов стало гораздо лучше.

Сейчас компания Apple работает над исправлением погрешности и временно перестала распространять обновленную прошивку.