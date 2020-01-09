В Apple подтвердили, что все фото в iCloud проверяются на насилие над детьми

Директор Apple по безопасности данных Джейн Хорват подтвердила The Daily Telegraph, что компания с помощью автоматизированного алгоритма сканирует все фотографии, которые загружаются пользователями в облачный сервис iCloud.

По её словам, технологические компании испытывают находятся под сильным давлением, вынуждающим их активнее помогать бороться с преступностью. В частности, эта мера позволяет предотвратить хранение детской порнографии в облаке компании благодаря алгоритму, принцип работы которого Ховарт тем не менее не объяснила, лишь сравнив это с функцией отсеивания спама в почтовых сервисах.

«Мы используем определенные технологии, чтобы помочь выявить материалы с элементами сексуального насилия над детьми», — заявила она, уточнив, что компания намерена и в дальнейшем использовать инновационные решения для защиты детей «во всей экосистеме, независимо от того, какой используется продукт».

«Учетные записи, содержащие контент с эксплуатацией детей, нарушают наши условия использования, и любые такие аккаунты будут отключены», — предупредила Ховарт.