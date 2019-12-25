Сбои в региональных аэропортах связали с учениями по "изоляции рунета"

Инсайдеры в представительстве одной из российских авиакомпаний сообщили порталу Ura.ru, что перебои в работе сервисов нескольких региональных авиакомпаний могут быть связаны с учениями по «изоляции рунета».

25 декабря в аэропортах Екатеринбурга, Уфы, Нового Уренгоя, Салехарда и Ростова перестали работать системы регистрации пассажиров и багажа, а также возникли трудности с бронированием и покупкой билетов.

Телеканал «Дождь» сообщает, что пользователи портала для IT-специалистов GitHub за время учений зафиксировали более 20 случаев перебоев в работе интернета в разных городах России.

Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов заявлял журналистам об успешном проведении 23 декабря учений по обеспечению устойчивости рунета, сообщал ТАСС.