Яндекс.Новости начнет с помощью нейросетей ранжировать сюжеты по актуальности

В «Яндекс.Новости» добавили механизм, позволяющий при ранжировании определять, какой из заголовков отражает описываемые события наиболее полным образом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агрегатора.

«В случае больших, развивающихся во времени событий очень важно не пропускать момент появления новой важной подробности, которая делает неактуальными предыдущие. В "Яндекс.Новостях" мы, используя нейросетевую архитектуру, построили механизм, который умеет по паре заголовков понимать, отменяет ли один другой», — поясняют в компании.

Таким образом среди сгруппированных сервисом новостей, которые рассказывают об одном и том же сюжете, автоматически будут выводиться наверх пула самые актуальные, в заголовках которых содержится наибольшее количество подробностей. Однако из-за больших затрат на вычисление на настоящий момент функция действует лишь на первые четыре сюжета, что планируется исправить: «Мы планируем внедрить это на всем пространстве сервиса, чтобы пользователи максимально быстро получали актуальную повестку», — сообщают в пресс-службе сервиса.