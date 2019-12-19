Первая плавучая АЭС зажгла новогоднюю елку в городе Певек

19 декабря в Чукотском автономном округе начала свою работу первая плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», пишет ТАСС.

Электроэнергия была запущена в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла. Благодаря этому, в чукотском городе Певек зажглась новогодняя елка. Ожидается, что к теплосетям станцию подключат в 2020 году.

Отмечается, что «Академик Ломоносов» стал одиннадцатой атомной теплоэлектростанцией в России. Она призвана сделать большой вклад в освоение западной Чукотки и станет ключевым звеном Северного морского пути.