Минэкономразвития займется вопросами искусственного интеллекта вместо Минсвязи

В Минэкономразвития в рамках федерального проекта создадут департамент по искусственному интеллекту и инновациям.

Об этом рассказала замглавы ведомства Оксана Тарасенко, передает «Интерфакс». Она подчеркнула, что новая структура будет организована на базе департамента стратегического развития и инноваций. Ее главой уже назначен Павел Христенко.

Чиновница сообщила, что структура будет полностью переформатирована, у нее останутся «только актуальные темы». Вопросы искусственного интеллекта (ИИ) перейдут Минэкономразвития от Минсвязи.

По словам замглавы министерства, сначала ИИ считался «сквозной цифровой технологией», однако признание его перспективности и важности для экономики привело «к необходимости замены ответственного органа». Тарасенко отметила, что «цели федерального проекта больше соотносятся с целями и задачами деятельности Минэкономразвития».

В октябре президент Владимир Путин утвердил Национальную стратегию развития ИИ до 2030 года.