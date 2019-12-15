Треть продаваемых в даркнете данных пользователей были украдены сисадминами

Порядка 25-30% утечек персональных данных россиян связаны со злоупотреблением со стороны системных администраторов, пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании DeviceLock.

Обнаружить причастность именно этой категории сотрудников удалось благодаря присутствию в слитых таблицах служебных паролей и наличию резервной копии с большим количеством строк.

Технический директор DeviceLock Ашот Оганесян отметил, что профессия IT-специалиста становится массовой, в связи с чем на этом профессиональном поприще снижается уровень доходов и требований к нанимаемым сотрудникам. Это, в свою очередь, может влиять на злоупотребление своим доступом к персональным данным. По словам Оганесяна, продать стотысячный список из личных данных на черном рынке можно по цене от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов отмечает, что защита от IT-специалистов требует таких мер, которые сильно бюрократизируют и усложняют их работу, поэтому чаще всего организации пытаются противостоять утечкам, делая ставку на лояльность сотрудников этого профиля.