На "Восточном" начата установка стартового комплекса под ракету "Ангара"

Замгендиректора ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Сергей Костарев сообщил о начале установки стартового комплекса под ракету «Ангара».

Для реализации этого технологического проекта привлечены 14 предприятий, которые ранее участвовали при строительстве космодромов Плесецк, Байконур и стартового стола под ракету-носитель «Союз-2» на «Восточном», пишет «Российская газета».

Ранее на территории строительства уже были выгружены части кабель-заправочной башни, которая входит в состав наземной инфраструктуры «Ангары».

Стартовый комплекс под ракету «Ангара» входит в перечень строительных работ второй очереди на космодроме «Восточный».