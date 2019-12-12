43% российских компаний не намерены применять ИИ в своей работе

Согласно данным исследования ВЦИОМа и проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве России, 43% компаний в России не планируют использовать в своей деятельности технологии искусственного интеллекта (ИИ), передает РБК.

Из этого числа у 37% нет потребности в них, а 28% полагают, что ИИ не имеет применения в их отрасли. Лишь 8% из не использующих его боятся больших финансовых затрат. При этом 91% всех респондентов считают, что достаточно хорошо осведомлены об этой технологии.

РБК отмечает, что согласно опубликованному в октябре глобальному исследованию MIT Sloan Management Review и BCG, деньги в развитие ИИ вкладывают 90% всех предпринимателей. При этом 70% отмечают, что это не повлияло на их бизнес, а хоть какую-то прибыль из этого извлекли только 40%.

По мнению руководителя проектного офиса по реализации «Цифровой экономики» Владимира Месропяна, государство должно «способствовать переводу технологий искусственного интеллекта из области хайпа в область эффективных и доступных практических решений и убедить бизнес в том, что внедрение искусственного интеллекта позволит радикально повысить их экономическую эффективность».

По мнению экспертов, которых опросило издание, средний и малый бизнес не в состоянии применять ИИ, так как им не хватает на это ресурсов. По данным исследования ВЦИОМа, 69% предпринимателей полагают, что в этой сфере недостаточно квалифицированных кадров, однако 68% опрошенных не намерены в ближайшие годы развивать в этом направлении своих сотрудников.

Гендиректор ABBYY Россия Дмитрий Шушкин отмечает, что чаще ИИ применяется в отраслях, «которые активно взаимодействуют с конечными клиентами», а также «увеличилось и количество проектов в нефтегазе и энергетике».