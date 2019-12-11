Замгендиректора фонда "дочери Путина" стала первым в РФ хайтек-омбудсменом

Топ-менеджер фонда «Иннопрактика» и ведущая «России 24» Наталья Попова будет защищать права высокотехнологичных компаний.

Это следует из анонса конференции на сайте уполномоченного по правам предпринимателей, на который обратил внимание Forbes.

Отмечается, что хайтек-омбудсмен будет заниматься разработкой и продвижением мер по созданию комфортных условий для развития сектора технологических и инновационных компаний, а также решать различные проблемы. В частности, речь идет о ликвидации избыточных регуляторных требований, расширении доступа к финансовым ресурсам, введении налоговых стимулов и т.д. Кроме того, она будет защищать права и интересы высокотехнологичных компаний.

Журнал напоминает, что назначенная на этот пост Наталья Попова является первым заместителем Гендиректора фонда «Иннопрактика» Катерины Тихоновой, которую СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина. Кроме того, Попова также ведет передачу «Наука» на телеканале «Россия 24», и, по информации FT, состоит в браке с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.