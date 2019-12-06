Эксперт считает, что инвестиции в НИОКР "развратили и бизнес, и разработчиков"

Генеральный президент НП «ГЛОНАСС», лидер рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Александр Гурко заявил, что, несмотря на сотни миллиардов рублей, вложенных в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в большей части отраслей не произошло технологического прорыва.

«Если мы посчитаем, сколько было инвестировано в НИОКР государством за последние 15 лет, то это десятки миллиардов долларов, сотни миллиардов рублей. И никакого технологического прорыва в большинстве отраслей мы не наблюдаем, потому что это нездоровые деньги, это неумные деньги, которые идут на НИОКР. Они развращают и бизнес, и разработчиков», — приводит его слова ТАСС.

Он считает, что проблему отсутствия конкуренции и «естественного отбора» нельзя решить инвестициями, так как если бизнес «болеет, то привлекает больные деньги, и это заражает атмосферу».

Ранее Sobesednik.ru рассказывал, что, по мнению экспертов, российские технологические стартапы испытывают проблемы с выводом своих технологий на глобальный рынок, а советник президента, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и вовсе назвал существующую в России систему поддержки инноваций «абсолютно тупиковым путем».