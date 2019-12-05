Instagram запретит пользователям младше 13 лет регистрироваться в соцсети

Instagram начнет запрашивать возраст при создании аккаунта, чтобы защитить детей от возможных противоправных действий.

Как говорится в сообщении на официальном сайте компании, теперь в Instagram нельзя будет регистрироваться пользователям младше 13 лет.

«Мы будем спрашивать вашу дату рождения при создании аккаунта в Instagram. Согласно нашим условиям пользования, вы должны быть не младше 13 лет, чтобы иметь учетную запись в большинстве стран», — говорится в сообщении.

Кроме того, если у пользователя уже есть учетная запись в Facebook, то Instagram будет автоматически указывать те же данные, включая и дату рождения. При этом компания уверяет, что возраст пользователя не будет виден для других аккаунтов.

Предполагается, что такие меры позволят защитить детей и подростков от возможных противоправных действий.

В будущем Instagram также собирается использовать возрастные настройки для создания адаптированного опыта работы с приложением, включающего в себя рекомендации по настройкам приватности для молодых людей.

Напомним, ранее стало известно, что соцсеть Instagram начала тестирование функции, позволяющей скрывать число лайков под постами.