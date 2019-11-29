РКН добавил паблики "Лентач" и РБК в список распространителей фейковых новостей

Роскомнадзор представил список интернет-ресурсов, которые, по мнению ведомства, распространяют фейковые новости.

Согласно информации, опубликованной на сайте РКН, в перечень включены информационные источники, которые более двух раз были упомянуты в документах Генпрокуратуры, направленных в Роскомнадзор с целью исполнения закона «Об информации».

На данный момент в список включены 27 интернет-страниц, среди которых перечислены как паблики в соцсетях, так и личные страницы пользователей. В частности, в перечень попали сообщества «Типичный Дзержинск», «Подслушано Дзержинск», Mash, MDK, «Лентач», «Подслушано Братск» и паблик РБК в соцсети «ВКонтакте».

При этом причина добавления этих страниц касается опубликованных ими сообщений о наводнении в Иркутской области, а также о ЧП на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, где в июне на складе боеприпасов произошли взрывы, а затем начался масштабный пожар.