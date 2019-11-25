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Для подмосковных коров разработали VR-очки с имитацией летнего поля

Технологии
16:21, 25 ноября 2019

На красногорской ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности (VR) для улучшения условий содержания коров.

Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Уточняется, что человеческие VR-очки были адаптированы IT-специалистами совместно с ветеринарами и консультантами фермы с учетом особенностей строения головы животных. Была раработана уникальная программа «имитации летнего поля». При ее создании эксперты опирались на результаты исследования зрения крупного рогатого скота, которые показали, что коровы лучше воспринимают оттенки красной части спектра, чем зеленые и синие тона.

В ходе первого этапа эксперимента исследователи зафиксировали снижение тревожности и повышение общего эмоционального настроя стада. В дальнейшем планируется изучить влияние VR-очков на продуктивность коров.

«Помимо физических потребностей исследователи стали уделять большее внимание эмоциональному состоянию животных. Примеры молочных хозяйств из разных стран показывают, что в спокойной атмосфере количество, а порой и качество молока заметно увеличивается», – говорится в сообщении министерства.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представил рейтинг инновационного развития регионов РФ, лидерами которого стали Москва, Татарстан, Санкт-Петербург и Томская область.

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