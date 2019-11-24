В РФ к началу 2020 года сформируют тактику применения роботов в уличных боях

Перед предприятиями ВПК поставили задачу сформировать концепцию роботов, которые смогли бы участвовать в городских боях.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Сообщается, что перед оборонными предприятиями поставлена задача сформировать «перспективный облик роботов», которые будут действовать «в городской среде и прибрежной зоне».

По словам источника, в ближайшее время предприятия ВПК проведут соответствующие совещания, по итогам которых к началу 2020 года будут представлены предложения по тактике и способам применения таких машин.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что до 2033 года Россия должна увеличить количество боевых роботов.