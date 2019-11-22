В работе мессенджера Telegram по всему миру произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру пожаловались на серьезные сбои в работе сервиса.

Судя по данным сайта Downdetector, больше всего сбоев зафиксировано на территории России, Украины и Белоруссии. С серьезными проблемами пришлось столкнуться жителям Германии, Нидерландов, Индии, Камбоджи и других стран.

В основном сложности возникают с подключением к мессенджеру или отправкой сообщения. Сбои начались примерно в 16:00 по московскому времени. О причинах неполадок ничего не сообщается, в самой компании пока не прокомментировали происходящее.

Ранее создатель соцсети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров рассказал о серьезных уязвимостях в WhatsApp и порекомендовал удалить мессенджер ради сохранения безопасности данных на устройстве. В Минкомсвязи назвали высказывание Дурова борьбой за пользователей.