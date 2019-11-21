Из реестра российского ПО исключили "чистый клон" бесплатного LibreOffice

Из реестра отечественного программного обеспечения исключили офисный продукт AlterOffice компании «Алми партнер», который, по мнению экспертов, является клоном иностранного LibreOffice с открытым программным кодом, сообщают «Ведомости».

Как сообщает исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин, такое решение было принято экспертным советом. По мнению Лашина, «разработчики такого ПО не делают никакого собственного вклада в продукт, не готовы его поддерживать, его едва ли можно назвать российским».

«Это возмутительное использование административного ресурса в конкурентной борьбе, а также прямая коррупция при распределении бюджетных денег», — приводит издание слова председателя правления ООО «Алми партнер» Михаила Лебедева. Он добавляет, что будет настаивать на отмене решения об исключении, так как продукт «соответствует всем требованиям реестра».

Отмечается, что ранее Минкомсвязи сообщило о закупке ПО для федеральных органов исполнительной власти более чем на 757 миллионов рублей.

По словам гендиректора НОТ (конкурент «Алми партнер») Дмитрия Комиссарова, «AlterOffice был создан всего одним разработчиком», а в создании LibreOffice, «чистым клоном» которого является программа, не принимает участия ни один российский представитель. При этом он отмечает, что продукт тем не менее соответствует требованиям реестра: «В данном продукте произведены минимальнейшие изменения для соответствия требованиям». Однако он считает, что подобные действия «должны жестко пресекаться государством», так как «ставят под удар отечественную IT-отрасль».

Отметим, что Госдума в третьем чтении приняла закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.