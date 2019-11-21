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Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp для защиты от хакеров и спецслужб

Технологии
10:30, 21 ноября 2019

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал подписчикам о серьезной уязвимости WhatsApp.

Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале, его слова приводит агентство «Интерфакс». Отмечается, что российский разработчик соцсетей и мессенджеров обвинил руководство приложения WhatsApp в том, что из-за обнаруженной в нем уязвимости информация на смартфонах пользователей оказывается доступной для хакеров и спецслужб. По словам Павла Дурова, для получения полного доступа злоумышленникам достаточно лишь прислать адресату видео.

Он также выразил убежденность в том, что новые уязвимости этой программы будут использоваться для нарушения прав журналистов и правозащитников, а США будут передавать полученную информацию спецслужбам других стран. В качестве причины этого Дуров называет участие владельца мессенджера WhatsApp — компании Facebook — в программе Агентства нацбезопасности США по сбору данных о населении (PRISM).

«Независимо от основных намерений материнской компании WhatsApp, рекомендации для их конечных пользователей одинаковы: если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона», — написал разработчик Telegram.

Напомним, в минувшем октябре разработчики WhatsApp сообщали об обнаружении в мессенджере цифровой уязвимости и просили пользователей обновить приложение, чтобы защититься от хакерских атак.

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