Школу в Новосибирске перевели на "абсолютно бесплатное" геотермальное отопление

В школе № 115 Октябрьского района Новосибирска установили геотермальную систему отопления, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как утверждается, школа полностью переведена на эту систему, что позволит «абсолютно бесплатно» отапливать учреждение с использованием энергии земли. Для этого пришлось пробурить 46 скважин глубиной в 70 метров, реализовав трубопровод длиной 11 тысяч метров. Стоимость проекта оценивается в 12,7 миллионов рублей.

«Эта мера была вынужденной — в данной части Октябрьского района отсутствует теплоцентраль. С 1996 года школа отапливалась дизелем. Здание котельной с горючими материалами находилось в непосредственной близости к образовательному учреждению, поэтому главным для нас было обеспечить безопасность детей. Было принято решение использовать альтернативный источник тепла», — приводит издание слова мэра Новосибирска Анатолия Локотя.

Начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев также отмечает, что подобный опыт может быть в дальнейшем распространен и на загородные лагеря.