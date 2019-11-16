Во втором чтении рассмотрят проект о запрете продажи гаджетов без российского ПО

Законопроект о запрете продажи смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения может быть рассмотрен во втором чтении уже 19 ноября, передает «РИА Новости».

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате принять документ, согласно которому новые технические требования будут введены с 1 июля 2020 года. Перечень товаров предлагается установить Правительству РФ.

В пояснительной записке предлагается установить законом, что его нормы будут касаться смартфонов, телевизоров с функцией «смарт-ТВ» и компьютеров.

Законом депутаты хотят защитить интересы российских интернет-компаний и пресечь злоупотребления со стороны зарубежных конкурентов из сферы IT.