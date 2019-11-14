Основатель Wikipedia запустил социальную сеть без рекламы и "кликбейта"

Основатель Wikipedia Джимми Уэйлс запустил социальную сеть WT: Social, которая отличается от аналогов отсутствием рекламы и «кликбейта», передают «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, алгоритмы, заложенные в WT: Social, будут в первую очередь выдавать новые материалы, а не самые популярные, как это, предположительно, делают Facebook и Twitter. При этом в ней планируется сделать функцию позволяющую рекомендовать другим пользователям контент.

Уэйлс считает, что его «безумный эксперимент» может стать сработать из-за готовности нового поколения потребителей оплачивать «значимый» материал в сети через пожертвования.

На настоящий момент в WT: Social зарегистрированы почти 50 тысяч человек.