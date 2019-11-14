Motorola выпустит новую "раскладушку" RAZR V3 с гибким экраном за $1,5 тысячи

Компания Motorola представила обновленную версию знаменитого телефона RAZR V3, появившегося в 2004 году.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий пресс-релиз компании, в декабре в США и некоторых странах Европы начнутся продажи новой версии знаменитого кнопочного телефона-«раскладушки» Motorola RAZR V3, который теперь будет работать на операционной системе Android.

Смартфон, созданный из высококачественной нержавеющей стали и защищенного стекла 3D Gorilla Glass, был представлен компанией в четверг, 14 ноября. Отмечается, что новый гаджет оснащен двумя дисплеями — гибким внутренним в 6,2 дюйма и внешним 2,7-дюймовым, который позволит совершать звонки, отвечать на сообщения, производить бесконтактную оплату, управлять музыкой и делать селфи, не раскрывая телефон полностью.

Размер смартфона Motorola в сложенном виде составит 72 на 94 мм, в раскрытом — 72 на 172 мм. На телефон нанесено защитное водоотталкивающее покрытие, которое защищает его от брызг, пота или слабого дождя.

Цена обновленной версии «раскладушки» в США будет начинаться от 1,5 тысяч долларов (свыше 96 тысяч рублей).

Напомним, о том, что компания Motorola спустя 15 лет собирается возродить производство культовых телефонов RAZR с улучшенным функционалом, стало известно в январе текущего года.