В Кремле назвали цензурой инициативу о допуске в интернет по паспорту

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал идею запретить доступ в интернет без регистрации по паспорту.

Напомним, ранее в Госдуме заявили о готовности инициировать обсуждение законопроекта Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», предполагающего допускать к пользованию интернетом лишь тех граждан, кто зарегистировался в Сети по паспорту.

Однако в Кремле, комментируя данную инициативу, согласились, что предложенный «Аванти» законопроект будет безусловным нарушением прав граждан и цензурой, передает «Интерфакс».

«Конечно, станет (цензурой), конечно, нарушает (права граждан)», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.