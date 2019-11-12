Саратовское оппозиционное СМИ сообщило о случайной блокировке РКН

С 7 ноября ограничен доступ к саратовскому сетевому СМИ «Свободные новости». Об этом пишут «Idel.Реалии» со ссылкой на обращение редакции. Сайт недоступен для клиентов провайдеров Дом.ру, МТС, Ростелеком, Мегафон и Теле2.

Техспециалист редакции утверждает, что портал заблокирован из-за того, что находится на сервере, используемом создателями Телеграма, который пытается заблокировать Роскомнадзор. При этом сам IP-адрес сайта не упоминается ни в требовании Генпрокуратуры о блокировках, ни в постановлении Таганского суда Москвы.

«Еще с апреля 2018 года система показала свою беспомощность в борьбе с "Телеграм", от чего страдали и продолжают страдать совсем сторонние ресурсы. Мало того, на это выделяются огромные деньги, которые можно потратить намного рациональнее», — заявил в комментарии «Idel.Реалии» сотрудник местного штаба Навального Николай Северин.