ГД и СФ узнают мнение россиян о законе, запрещающем доступ в Сеть без паспорта

Депутатам и сенаторам предложено обсудить идею о введении обязательной регистрации по паспорту при входе интернет.

В профильном комитете Госдумы по информполитике назвали такую инициативу актуальной, однако перед организацией дискуссии по этой теме считают необходимым сначала узнать мнение о ней самих россиян, пишет ТАСС. «По моему мнению, нужно узнать мнение самих россиян. Со своей стороны я готов инициировать ее обсуждение в Государственной думе», — рассказал зампредседателя комитета Андрей Свинцов (ЛДПР).

«Мы предлагаем ввести на территории РФ обязательную регистрацию для граждан при доступе к сети интернет. Таким образом, любой гражданин, желающий воспользоваться интернетом на территории России, должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего его личность», — поясняет автор инициативы, президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков.

Он подчеркнул, что те же правила пользования интернетом в случае принятия законопроекта будут работать и в публичных местах. Несовершеннолетние при этом смогут получить доступ во Всемирную паутину лишь по документам их родителей или законных представителей.

«Принятие предлагаемых изменений послужит прочной основой для искоренения незаконных действий в сети интернет, позволит предотвратить провокации, направленные на дестабилизацию политической ситуации в стране», — заявил Янсуков, добавив, что данный вопрос приобретает особую актуальность «с учетом увеличения количества попыток внутренних и внешних иностранных агентов оказать негативное воздействие на общественные и выборные процессы в России».