Путин на встрече по ИИ призвал не "изобретать технологии ради самих технологий"

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции по вопросам искусственного интеллекта Artificial Intelligence Journey, передает Znak.

В своей речи он предложил разработать кодекс этики взаимодействия человека с искусственными интеллектом. «Мы с вами должны обязательно помнить: нельзя изобретать технологии ради самих технологий, и наша главная цель — это устойчивое гармоничное развитие, рост качества жизни и новые возможности для людей, для граждан. Безусловно, потому, что человек является высшей ценностью», — заявил Путин.

По словам президента, Россия может стать одним из лидеров среди стран, занятых в сфере разработок в области ИИ, пишет «РИА Новости».