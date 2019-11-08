Песков заявил, что о закрытии "Википедии" в России "и речи быть не может"

В Кремле отвергли возможность запрета интернет-энциклопедии «Википедия» на территории России.

Напомним, на заседании президентского Совета по русскому языку 5 ноября Владимир Путин предложил заменить «Википедию» интернет-версией Большой российской энциклопедией (БРЭ), на создание которой из бюджета выделят 1,7 млрд рублей. Общественность с тревогой восприняла эти слова президента, решив, что «Википедию» ждет полный запрет на территории страны.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 8 ноября опроверг эти слухи, заявив, что «ни о каких запретах, ни каких-то препятствиях к доступу к "Википедии" нет и речи быть не может».

По мнению представителя Кремля, слова президента просто неправильно интерпретировали. «То, что имел в виду президент и некоторые выступающие, это то, что, при всем уважении, все-таки информация, опубликованная в "Википедии" и регулярно обновляемая, она никем не гарантируется», — приводит высказывание Пескова «Коммерсант».