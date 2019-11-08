Минкомсвязи сочло закон Клишаса о блокировке пользователей e-mail нереализуемым

Министерство связи не поддержало предложение блокировать нарушающих закон пользователей e-mail и мессенджеров.

Напомним, соответствующая инициатива была внесена в Госдуму 8 октября текущего года. Ее автор, сенатор Андрей Клишас, ответственный также за закон о «суверенном рунете», предложил законодательно утвердить понятие «организатор сервиса обмена сообщениями», под которое попадают e-mail-сервисы и мессенджеры, а также обязать эти приложения в случае фиксации распространения запрещенной информации «полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения». При этом за отказ от блокировки таких клиентов эти компании предлагается штрафовать на сумму до 1 млн рублей.

Однако в Минкомсвязи выступили против данных предложений Клишаса, посчитав их трудно выполнимыми, передает «Интерфакс».

«[Проект] арушает принцип сетевой нейтральности, технически не реализуем, не поддерживаем [его]», — заявил замминистра Алексей Волин.

Кроме того, 7 ноября стало известно, что профильный комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи перенес рассмотрение данного законопроекта на весеннюю сессию.