Суд отклонил иск москвички, требовавшей запретить систему распознавания лиц

Савеловский суд оставил без удовлетворения иск правозащитницы, которая заявляла о незаконности камер, распознающих лица.

Напомним, в начале октября жительница Москвы Алена Попова подала в суд на власти города из-за применения технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения. В своем иске она пожаловалась на «тотальную слежку» и потребовала признать незаконным применение этой технологии в Москве. В Кремле в ответ на это заявили, что система распознавания лиц хорошо зарекомендовала себя во многих странах мира и является необходимой для обеспечения безопасности в российской столице.

Как передает «Интерфакс», в среду, 6 ноября, Савеловский суд отклонил иск Поповой, ответчиками по которому проходили столичный главк МВД, департамент информационных технологий Москвы и управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу.

При этом представитель столичного департамента информационных технологий Наталья Андриянова заверила, что в отношении истицы система распознавания лиц не применялась.

«Это просто камеры. Мы не знаем гражданку Попову, у нас нет ее биометрических и персональных данных. Мы за гражданами не следим, это не является целью департамента, у нас нет никакой базы, чтобы ее оттуда удалять», — сказала она.

Сама Алена Попова при этом ранее заявляла, что именно технология распознавания лиц послужила инструментом привлечения ее к административной ответственности за пикет около здания Госдумы в апреле прошлого года. Тогда, по ее словам, в ходе рассмотрения дела суд изучил записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано увеличение изображения (в 32 раза) с фиксацией на лице Поповой, — это признаки применения технологии распознавания лиц.