Россиянам разрешили арендовать новые модели iPhone за 5 тысяч рублей в месяц

В России появилась услуга аренды iPhone, запущенная сетью re: Store и компанией Forward Leasing.

Как пишет журнал Forbes, на данный момент россияне могут взять в аренду пять моделей iPhone: новые iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, а также iPhone XS и iPhone XS Max. Сумма такой услуги при этом составляет от 3940 до 5201 рубля в месяц.

Отмечается, что после годовой аренды пользователь может выкупить смартфон, доплатив оставшуюся сумму единоразово или частичными платежами.

Однако эксперты подчеркивают, что при годовой аренде iPhone 11 (64 ГБ) с последующим выкупом переплата по сравнению с ценой телефона в магазине составит более 11 тысяч рублей.