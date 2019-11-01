Москва, Татарстан и СПб стали лидерами по инновационному развитию регионов

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представил шестой рейтинг инновационного развития регионов РФ, лидерами которого стали Москва, Татарстан, Санкт-Петербург и Томская область, говорится на сайте университета.

За ними с существенной разницей по среднему показателю «российского регионального инновационного индекса» следуют Нижегородская, Московская, Свердловская и Новосибирская области.

«Рейтинг изначально задумывался как экспертно-аналитическое исследование. Но постепенно восприятие рейтинга в медиа-пространстве и среди чиновников изменилось», — говорит директор ИСИЭЗ, первый проректор ВШЭ Леонид Гохберг. Отмечается, что на сейчас его воспринимают скорее как инструмент оценки деятельности органов региональной власти в инновационной сфере.

Всего исследование прошло по пяти различным группам, которые опирались на 53 критерия. Первая группа оценивает текущее состояние инновационного развития регионов, в том числе сюда входят и социально-экономические показатели. Здесь свое лидерство уверенно сохраняют те же Москва, Татарстан, Санкт-Петербург и Томская область. Завершают рейтинг Чеченская Республика, Ненецкий АО и Республика Дагестан со значениями показателя, более чем в два раза отличающимися от лидеров.

Другой группой критериев стал «индекс научно-технического потенциала», где Москва и Московская область заняли лишь пятое и шестое места соответственно, а лидерами стали Томская, Ульяновская области, Санкт-Петербург и Нижегородская область.

По значению «индекса инновационной деятельности», включающего затраты на НИОКР и их результаты, лидером стала Республика Татарстан, при этом её показатель почти вдвое превысил средний по России. Второе и третье места достались Чувашской республике и Санкт-Петербургу. Москва заняла лишь седьмую строчку, а Московская область — двенадцатую.

По показателю, оценивающему экспорт товаров, услуг и знаний, лидерами стали Санкт-Петербург и Москва, после них расположились Нижегородская, Смоленская и Тульская области. Если рейтинг лидеров варьировался от 0,56 до 0,51, то последние позиции тут достались Чечне, Тыве и Ингушетии, показатели которых отличаются на порядок и составляют 0,048, 0,041 и 0,02 соответственно.

В последней же группе «Качество инновационной политики» с большим отрывом лидирует Татарстан, на шесть процентных пунктов обогнав следующую за ним Москву. Далее идут Новосибирска, Томская и Калужская области. Последнее же место занял Чукотский АО со значением показателя, отличающимся от лидеров сразу на три порядка и близким к нулю.