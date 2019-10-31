Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о внедрении роботов в производство

В нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» могут войти меры по развитию автоматизации производства.



Предложения по включению в нацпроект «мероприятий, направленных на развитие передовых технологических инженерных решений, в том числе автоматизацию производства и робототехники», премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и Минпромторгу, передает ТАСС.

«О результатах доложить до 9 декабря 2019 года в правительство РФ», – отмечается в поручении.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что ректор ВШЭ заявил об исчезновении в ближайшие десять лет самых массовых профессий, указав на тенденцию замещения людей цифровыми сервисами.